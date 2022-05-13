Большая часть активных боев завершится до конца года — глава украинской разведки

Большая часть активных боевых действий между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупантами завершится до конца 2022 года. В результате войны Украина вернет все оккупированные территории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News.



«Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым», — сказал Буданов.



По его словам, он настроен в этом вопросе оптимистично.



Буданов отметил, что тактика России в этой войне не изменилась, несмотря на то, что основные боевые действия перенеслись на восток Украины. В то ж время росармия продолжает нести большие потери.



Глава ГУР Минобороны Украины добавил, что он не удивлен неудачами РФ в войне против Украины.



«Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся», — добавил он.