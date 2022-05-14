Россияне готовятся к очередной попытке переправиться через Северский Донец

Российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец. Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, россияне готовятся к переправе в Белогоровке несмотря на то, что ранее у них не получалось и их уже несколько раз разбивали ВСУ.



«2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке», – написал Гайдай в Telegram.



Глава ОВА добавил, что в области готовятся к двум большим наступлениям россиян на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.



По его словам, из Попасной массово вывозят украинцев на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины. Он отметил, что оккупанты начали мобилизацию без медкомиссии, к тому же, по словам Гайдая, на войну начнут отправлять и женщин.



Коммуникаций в Луганской области нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать живы ли люди – родственники не могут, мобильная связь отсутствует.

Украинские десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады разрушили понтоны и сорвали уже девять попыток оккупантов форсировать реку Северский Донец.