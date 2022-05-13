ВСУ сорвали уже девять попыток переправы оккупантов через Северский Донец

Украинские десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады разрушили понтоны и сорвали уже девять попыток оккупантов форсировать реку Северский Донец.



«Артиллеристы-десантники, работая в плотном взаимодействии с разведкой, успешно выполнили поставленную задачу, в ходе которой было уничтожено по меньшей мере 73 единицы техники, в том числе: танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортеры, грузовые автомобили и другая спецтехника», — говорится в сообщении на Facebook-странице бригады.



В подразделении отмечают, что несмотря на серьезные потери, оккупантам удалось прорваться и переправить на другой берег часть своих сил, закрепившись на северной окраине одного из населенных пунктов.



«Здесь в ход вступили штурмовые подразделения 80-й бригады. Ожесточенные тяжелые бои продолжались около двух суток. Благодаря профессионализму слаженности и навыкам личного состава в пользовании ПТРК "Джавелин" и "NLAW", наши бойцы хорошо дали "по зубам" оккупантам, которые, убегая, решили оставить нам оружие и имущество. Разрушив враждебный замысел, по поводу форсирования реки для дальнейшего наступления, десантники уничтожили целую батальонно тактическую группу захватчиков», — говорится в сообщении бригады.



Отмечается, что от российской мотострелковой бригады осталась только сгоревшая и утопленная техника и разбросанные тела оккупантов.