Зеленский: Сделаем все, чтобы «Евровидение» принимал украинский Мариуполь

Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинскую группу Kalush Orchestra с победой на на песенном конкурсе «Евровидение», пообещал «сделать все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь».



«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!» — написал Зеленский в соцсетях.



Он поблагодарил за победу Kalush Orchestra «и всех, кто отдал за нас свои голоса».



Украинская группа победила на конкурсе с песней Stefania.



Согласно правилам конкурса, в следующем году «Евровидение» принимает страна-победитель этого года. «Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023», — сообщил министр культуры Александр Ткаченко после победы Kalush Orchestra.

Сразу после своего выступления на «Евровидении» группа Kalush Orchestra призвала помочь Мариуполю. «Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю. Помогите "Азовстали". Прямо сейчас!» — обратился на английском к мировому сообществу лидер группы Олег Псюк.



Организаторы Евровидения заявили, что призывы Kalush Orchestra со сцены помочь Мариуполю и заявления других участников в поддержку Украины «носят гуманитарный, а не политический характер». Политические высказывания на сцене Евровидения запрещены, за них дисквалфицируют участников.