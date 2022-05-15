«Ситуация ужасная». Жены защитников Мариуполя призвали вывести весь гарнизон

Жены украинских военных на «Азовстали». Скриншот

Жены украинских военных, которые находятся на «Азовстали» в Мариуполе, призывают мировое сообщество добиваться освобождения путем «экстракции» всего гарнизона, расположенного сейчас на «Азовстали», а не только тяжелораненых, ведь на заводе почти не осталось воды, еды и медикаментов.



Онлайн-разговоре с журналистами провели Анна Науменко, Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Ольга Андрианова, Дарья Цикунова. Девушки отметили, что количество раненых постоянно меняется, потому что одни умирают, другие добавляются из-за обстрелов и бомбардировок. «Мы знаем, что было около 700 человек — сейчас их количество мы не знаем», — сказала одна из них.



Жены военных согласны, что в первую очередь нужно выводить тяжелораненых, которые могут погибнуть в ближайшее время, но также они настаивают на эвакуации абсолютно всех. «Потому что это абсурд: сегодня мы выводим всех раненых — завтра у нас еще двести раненых, потому что постоянно происходит бомбардировка», — приводит слова девушек «Украинская правда».



По словам женщин, ситуация с ранеными «ужасная», потому что речь идет о тяжелых случаях: отсутствии руки или ноги, перебитых внутренних органах, больших травмах.



Одна из выступавших рассказала, что антибиотики есть в очень ограниченном количестве — для самых тяжелых случаев. Люди с ампутациями лежат сейчас без антибиотиков, без обезболивающих и просто терпят бой.



«Им сейчас ампутируют конечности даже с маленькими повреждениями и без обезболивающего, просто режут по живому... У них нет никакой медицины. У них есть стакан воды на всех — они делают глоток раз в 5-6 часов», — добавила другая.



В помещении, в котором обустроен госпиталь, очень жарко, туда мало возможности передавать еду и воду, которых действительно мало. У людей развивается сепсис.



Женщины убеждены, что «военная деблокада возможна, но на это нет времени», потому что она возможна для Мариуполя, когда будут освобождены другие города.



Поэтому жены защитников надеются на объединение усилий властей Украины и других стран и успех этой коалиции в вопросе спасения людей с «Азовстали».



Женщины также поблагодарили группу Kalush Orchestra за призыв помочь Мариуполю и «Азовсталь» со сцены «Евровидения».