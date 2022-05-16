В Одесской области из-за обстрела пострадали четыре человека, в том числе и ребенок

В результате обстрела утром 16 мая в Одесской области пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».



Кроме этого, поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. В командовании сообщили, что противник продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровской лиман.



Обновлено. Как уточнили в ГСЧС Одесской области, в результате обстрела пострадали четыре человека, из них один ребенок, поврежден легковой автомобиль.



На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.