Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

«Гибридный артобстрел начался осенью»: В Украине видели подготовку России к войне, но не знали деталей

21 мая 2022, 12:58

«Гибридный артобстрел начался осенью»: В Украине видели подготовку России к войне, но не знали деталей

Президент Украины Владимир Зеленский видел реальную подготовку России к полномасштабной агрессии еще в сентябре — октябре 2021 года. Неожиданными были ее «объем и наглость». Еще до начала широкомасштабного вторжения оказывалось значительное давление на Украину. Об этом глава государства заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, которое показали в эфире телемарафона.

«Мы понимали, что идет подготовка. Я бы начал разговор о наступлении с сентября — октября. Гибридный артобстрел начался осенью», — сказал Зеленский.

Президент напомнил о проблемах с топливом, энергетикой, а также кибератаки.

«Но объем, наглость, которые мы увидели — никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси, скорее всего, пойдут танки. А другое дело, что Россия пойдет на тебя сквозь Беларусь. Другое дело, когда с Беларуси конкретно летят ракеты. Разница большая: ты воюешь с теми, кто на территории Беларуси, или ты воюешь с двумя странами», — пояснил президент.

Комментируя предупреждения со стороны западных разведок, Зеленский сказал, что деталей никто до конца не знал. Больше деталей, чем знали в Украине — не знал никто.

Президент подчеркнул, что ни одна страна в Европе не справилась бы с таким объемом вторжения.

«Когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы, например, вокруг Киева… Для этой территории (Украины — ред.) нам надо армию не 260 тысяч. А боевых там было 120 тысяч. Даже плюс 100 тысяч не смогли бы их становить. Сегодня — это 700 тысяч», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что аналитики говорили о захвате за пару дней — что Украина не сможет противостоять с таким форматом армии и техники, что был.

«Наши партнеры говорили нам: "Ройте окопы. А мы им — дайте оружие», — отметил Зеленский.

В интервью Зеленский также высказал мнение, что война «будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии». Кроме того, он подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:53
Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
00:14
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
14:30
Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве
13:26
Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»
12:28
Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ
11:05
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
09:46
РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка
09:22
«ЛНР»: Из-за лобового столкновения двух авто на трассе погибли шесть человек
23:28
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
18:33
Оккупанты переквалифицируют около 3,5 тысяч учителей по российским стандартам
все новости
15:27
В Донецкой области сокращают комендантский час
15:16
«Может, видимся в последний раз»: 23 февраля Зеленский сказал Дуде о том, что РФ атакует Украину
14:38
Пушилин заявил, что «трибунал» над пленными с «Азовстали» — неизбежен
14:08
В Святогорске россияне уничтожили музшколу
14:05
Зеленский рассказал, как видит повестку переговоров с Путиным
14:04
Жители оккупированного Донбасса отказываются воевать и сотрудничают с украинскими правоохранителями — ГУР
13:49
Байден подписал закон о выделении Украине 40 миллиардов долларов
12:58
«Гибридный артобстрел начался осенью»: В Украине видели подготовку России к войне, но не знали деталей
12:53
Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»
12:38
Зеленский заявил, что сочтет победой возвращение к линии 23 февраля
12:33
«Война будет кровавой, но концовка точно в дипломатии». Зеленский — о завершении конфликта
11:54
Украина будет терять людей: В Офисе президента рассказали о кровавой фазе войны
11:27
ВСУ ликвидировали около 28 850 оккупантов — Генштаб ВСУ
11:11
В Луганской области растет количество жертв обстрелов — глава ОВА
10:29
До 10 лет тюрьмы: Семь боевиков «ЛНР» предстанут перед судом
все новости
ВИДЕО
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
21 мая, 00:14
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
20 мая, 11:05
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
19 мая, 23:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция