«Гибридный артобстрел начался осенью»: В Украине видели подготовку России к войне, но не знали деталей

Президент Украины Владимир Зеленский видел реальную подготовку России к полномасштабной агрессии еще в сентябре — октябре 2021 года. Неожиданными были ее «объем и наглость». Еще до начала широкомасштабного вторжения оказывалось значительное давление на Украину. Об этом глава государства заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, которое показали в эфире телемарафона.



«Мы понимали, что идет подготовка. Я бы начал разговор о наступлении с сентября — октября. Гибридный артобстрел начался осенью», — сказал Зеленский.



Президент напомнил о проблемах с топливом, энергетикой, а также кибератаки.



«Но объем, наглость, которые мы увидели — никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси, скорее всего, пойдут танки. А другое дело, что Россия пойдет на тебя сквозь Беларусь. Другое дело, когда с Беларуси конкретно летят ракеты. Разница большая: ты воюешь с теми, кто на территории Беларуси, или ты воюешь с двумя странами», — пояснил президент.



Комментируя предупреждения со стороны западных разведок, Зеленский сказал, что деталей никто до конца не знал. Больше деталей, чем знали в Украине — не знал никто.



Президент подчеркнул, что ни одна страна в Европе не справилась бы с таким объемом вторжения.



«Когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы, например, вокруг Киева… Для этой территории (Украины — ред.) нам надо армию не 260 тысяч. А боевых там было 120 тысяч. Даже плюс 100 тысяч не смогли бы их становить. Сегодня — это 700 тысяч», — сообщил Зеленский.



Он добавил, что аналитики говорили о захвате за пару дней — что Украина не сможет противостоять с таким форматом армии и техники, что был.



«Наши партнеры говорили нам: "Ройте окопы. А мы им — дайте оружие», — отметил Зеленский.

В интервью Зеленский также высказал мнение, что война «будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии». Кроме того, он подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.