Сегодня оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов Донетчины и Луганщины

Сегодня российские силы обстреляли более 40 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине, есть погибшие и раненые из числа мирных жителей. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Отмечается, что вдоль всей полосы обороны противник применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.



«Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов из них: 13 жилых домов, 4 завода, научно-производственное учреждение, институт иностранных языков, железнодорожная станция, музыкальная школа, две пожарно-спасательные части, участок газопровода, высоковольтная линия электросетей, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 7 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются», — говорится в сообщении.



За субботу украинские военные в зоне операции Объединенных сил отразили 9 атак оккупантов, еще на 4 локациях продолжаются бои.



Также сообщается, что за прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

5 танков;

4 артиллерийские системы;

10 единиц боевой бронированной техники;

2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотник типа Орлан-10.