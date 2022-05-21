В Луганской области растет количество жертв обстрелов — глава ОВА

В Луганской области оккупанты сосредоточили усилия на захвате Северодонецка. Но их попытки безуспешны. При этом растет количество обстрелов со стороны оккупантов — и жертв среди мирного населения. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Северодонецк стал для российской армии таким же оплотом, как Мариуполь. Это областной центр», — сказал Гайдай.



И если бы планы оккупантов по захвату Северодонецка осуществились, то они заявили бы о полном захвате Луганской области.



По его словам, ситуация тяжелая на многих направлениях, россияне постоянно атакуют и обстреливают города. С увеличением интенсивности обстрелов растет и количество жертв, а также раненых. Точные цифры назвать невозможно.



«Некоторые районы обстреливаются постоянно, туда нет возможности подъехать, чтобы выяснить, есть ли погибшие и раненые», — сказал Гайдай.



Глава области подчеркнул, что российские оккупанты бросили все свои силы на штурм Северодонецка и перекрытие трассы «Лисичанск — Бахмут».



«Луганская область выполняет огромную миссию — сдерживает нереально большое скопление российской армии», — отметил председатель ОВА.



По словам Гайдая, это даст время, чтобы получить необходимое украинским военным вооружение.