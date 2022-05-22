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Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней

22 мая 2022, 15:34

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней

Верховная Рада продлила на 90 дней — до 23 августа — военное положение в Украине, утвердив соответсвующий указ президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 320 народных депутатов на пленарном заседании в воскресенье.

Кроме того, парламент продлил срок всеобщей мобилизации в Украине также на 90 суток. За законопроект проголосовали 315 народных депутатов.

18 мая президент Владимир Зеленский внес в парламент предложение продлить срок военного положения и всеобщей мобилизации сразу на 90 дней, а не на 30 дней как ранее. 

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский объяснил, что военное положение в Украине продлевают сразу на три месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона.

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