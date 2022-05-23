Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»

Задержанный народный депутат от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук подтвердил, что вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» он занимался по просьбе тогдашнего президента Петра Порошенко, поставки угля из так называемых «ЛНР» и «ДНР» также согласовывало руководство страны.



Об этом Медведчук рассказал на допросе СБУ, видеофрагменты которого приводит пресс-центр спецслужбы.

Описывая суть схемы по нефтепроводу, Медведчук детализировал роль в ней Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.



«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту — собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — подчеркнул Медведчук.



По его словам, Порошенко потратил на покупку нефтепровода 23 миллиона долларов. Деньги якобы выводились по фиктивным договорам под контролем близкого к Порошенко финансового консультанта Макара Пасенюка.



«За год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп — до 42 миллионов долларов... А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась», — сказал Медведчук.



Также Виктор Медведчук рассказал на допросе СБУ детали согласования в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях.



«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», — заявила СБУ со ссылкой на слова Медведчука.



Медведчук назвал фамилии высокопоставленных чиновников, по версии следствия причастных к нанесению ущерба интересам государства. В частности он упомянул тогдашнего министра энергетики Владимира Демчишина, экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, народного депутата восьмого созыва Игорь Кононенко, бизнесмена Сергея Кузяру, тогдашнего замглавы СБУ Василия Грицака.