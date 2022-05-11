Жителям Покровска не рекомендуют возвращаться домой

Власти Покровска не рекомендуют выехавшим жителям города возвращаться домой. Об этом в своем обращении заявил покровский городской голова Руслан Требушкин.



«Я вижу, что люди стали возвращаться домой. Участились и вопросы — можно ли уже приехать в родной населенный пункт. Подчеркиваю! Нельзя!» — сказал мэр Покровска.



Ситуция в городе, по его словам, кажется стабильной и спокойной, коммунальные службы работают, территория общины озеленяется, но это не означает то, что пришло время жителям возвращаться домой.



Когда территория Донетчины станет безопасным местом Руслан Требушкин обещает уведомить, сейчас же продолжается эвакуция из области в другие регионы Украины. Он напомнил, о возможности выехать с Донбасса на поезде «Покровск-Днепр-Львов».

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось о постоянных обстрелах российскими войсками, которые не позволяют провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых из зоны боевых действий. Наибольшая такая активность фиксируется на Донецком направлении.