Минобороны РФ отчиталось о разминировании порта Мариуполя. Но корабли не могут его покинуть

Мариупольский порт начал работу в обычном режиме. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, выступая на брифинге.
Как уверяет Конашенков, в Мариуполе «завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта».
Представитель российского Министерства обороны также заявил, что порт «начал функционирование в повседневном режиме». Однако, по информации специалистов порта, из-за затопленных судов на выходе из акватории порта его не могут покинуть корабли. Также специалисты уточняют, что в порту отсутствуют необходимые для погрузки краны, поэтому вывоз грузов на сегодня невозможен.