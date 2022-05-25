Минобороны РФ отчиталось о разминировании порта Мариуполя. Но корабли не могут его покинуть

Мариупольский порт начал работу в обычном режиме. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, выступая на брифинге.



Как уверяет Конашенков, в Мариуполе «завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта».



Представитель российского Министерства обороны также заявил, что порт «начал функционирование в повседневном режиме». Однако, по информации специалистов порта, из-за затопленных судов на выходе из акватории порта его не могут покинуть корабли. Также специалисты уточняют, что в порту отсутствуют необходимые для погрузки краны, поэтому вывоз грузов на сегодня невозможен.

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