За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов. Есть погибшие

За прошедшие сутки российскими войсками было обстреляно 13 населенных пунктов в Донецкой области, разрушены 27 гражданских объектов. Об этом сообщает полиция Донецкой области.



Среди зданий получивших повреждения из-за боевых действий – жилые дома, школа, оздоровительное учреждение, железнодорожная инфраструктура.

Войска РФ ударили по населенным пунктам – Авдеевка, Покровск, Бахмут, Славянск, Марьинка, Николаевка, Святогорск, Лиман, Южное, Великая Новоселка, Райгородок, Сидорово, Времовка.

Среди оружия примененного РФ в Донецкой области за сутки – ракетные комплексы «Искандер», РСЗО «Град» и «Торнадо», тяжелая артиллерия, танки.

По информации полиции, есть погибшие и раненые гражданские жители.



На местах обстрелов работала полиция, сообщается, что все преступления РФ были задокументированы.

За 25 мая в Донецкой области погибли четыре мирных жителя, сообщили в областной администрации.