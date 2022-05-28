Последствия обстрела «Артемсоли»: Как сейчас выглядит территория предприятия

Обстрелы оккупантами государственного предприятия «Артемсоль» в Соледаре Донецкой области привели к значительным разрушениям. Видео последствий обстрела предприятия появилось в соцсети.



На опубликованных кадрах — территория предприятия, усеянная массой осколков и обломков, разрушенные производственные и административное здания, выбитые окна.





Предприятие остановилось еще в апреле, что спровоцировало дефицит соли в Украине.



Ранее сообщалось, что из-за боевых действий в апреле остановило работу государственное предприятие «Артемсоль». Запас готовой продукции был вывезен также месяц назад.