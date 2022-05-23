«Артемсоль» не работает из-за боевых действий в Донецкой области

Из-за боевых действий в апреле остановило работу государственное предприятие «Артемсоль». Запас готовой продукции был вывезен также месяц назад. Об этом Вільному радио рассказал и.о. директора «Артемсоль» Виктор Юрин. По его словам, предприятие простаивает до неопределенного времени. Кроме этого частично разрушено административное здание.



«Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались. Большинства работников администрации, ИТР (инженерно-технических рабочих – ред.) нет на месте», – рассказал руководитель предприятия.



По его словам, на предприятии никто не был ранен и не погиб.



Юрин объяснил, что предприятие остановили еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.



«Наша узловая станция "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливается. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. Поэтому даже при нормальных обстоятельствах нам нужно отгружать добытую соль во что-то (в железнодорожные вагоны, – ред.). А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем», – пояснил он.



Дефицит продукции в украинских городах уже заметен – а полках магазинов теперь не так часто можно встретить «Артемсоль». Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы. По словам Юрина, остановку госпредприятия почувствуют на себе и потребители за границей.



«Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния», – пояснил он.