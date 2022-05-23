Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

«Артемсоль» не работает из-за боевых действий в Донецкой области

23 мая 2022, 20:33

«Артемсоль» не работает из-за боевых действий в Донецкой области

Из-за боевых действий в апреле остановило работу государственное предприятие «Артемсоль». Запас готовой продукции был вывезен также месяц назад. Об этом Вільному радио рассказал и.о. директора «Артемсоль» Виктор Юрин. По его словам, предприятие простаивает до неопределенного времени. Кроме этого частично разрушено административное здание.

«Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались. Большинства работников администрации, ИТР (инженерно-технических рабочих – ред.) нет на месте», – рассказал руководитель предприятия.

По его словам, на предприятии никто не был ранен и не погиб.

Юрин объяснил, что предприятие остановили еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

«Наша узловая станция "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливается. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. Поэтому даже при нормальных обстоятельствах нам нужно отгружать добытую соль во что-то (в железнодорожные вагоны, – ред.). А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем», – пояснил он.

Дефицит продукции в украинских городах уже заметен – а полках магазинов теперь не так часто можно встретить «Артемсоль». Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы. По словам Юрина, остановку госпредприятия почувствуют на себе и потребители за границей. 

«Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния», – пояснил он.

Еще по теме

Места
Соледар
Организации
Артемсоль

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:35
Под Волновахой от разрыва мины погиб монах УПЦ МП
16:57
В «ДНР» подтвердили вывоз некоторых пленных из «Азовcтали» в РФ
15:59
В «ЛНР» заявили о ранении жительницы Первомайска в ходе обстрела
14:33
Российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском
14:32
«ЛНР»: В Шахтерском два человека погибли в шахте
14:07
Донецкая область почти полностью осталась без газоснабжения
12:40
В «ДНР» заявили, что украинские военные с «Азовстали» находятся у них
11:45
В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях
10:54
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
08:38
В Луганской области за сутки войсками РФ разрушено более 70 домов — ОВА
22:45
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
23:52
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
22:55
«ДНР» и «ЛНР» с 23 мая снижают курс гривны к рублю
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
17:48
Оккупанты держат в «фильтрационных лагерях» почти 4 тысячи мужчин из Мариуполя
все новости
23:11
Зеленский: Россия нанесла более 3 тысяч авиаударов по Украине
22:33
Зеленский: Несколько тысяч людей из Мариуполя из «Азовстали» сегодня в плену РФ
22:13
В Донецкой области сообщили о новых жертвах обстрелов
22:04
Зеленский заявил о готовности встречаться только с Путиным, без посредников
21:50
В Донецкой области около 300 населенных пунктов остаются без света из-за обстрелов
20:56
Два десятка стран объявили о новой военной помощи Украине — глава Пентагона
20:35
Под Волновахой от разрыва мины погиб монах УПЦ МП
20:33
«Артемсоль» не работает из-за боевых действий в Донецкой области
20:08
Гайдай: Оккупанты сосредоточили свои усилия на Северодонецке
19:33
Российский дипломат Бондарев стал первым, кто открыто осудил агрессию РФ против Украины
19:17
В Светлодарске взорван участок плотины
18:47
Der Spiegel: Россия привлекла к войне против Украины правых экстремистов
18:07
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, ранена женщина
17:29
Суд дал разрешение на арест Януковича за подписание «Харьковских соглашений»
16:57
В «ДНР» подтвердили вывоз некоторых пленных из «Азовcтали» в РФ
все новости
ВИДЕО
Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области
23 мая, 15:26
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
23 мая, 10:54
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
22 мая, 22:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция