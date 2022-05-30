В Северодонецке войска РФ обстреляли машины с волонтерами и медиками — Гайдай

В Северодонецке российские войска расстреляли машину с двумя волонтерами, они ранены, но уже находятся в безопасности. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Кроме того, он заявил об исчезновении трех врачей, передняя часть машины которых разорвана, связь с ними утеряна.



По словам Гайдая, войска РФ продвигаются в середину Снвнродонецка и ситуация в целом в Луганской области очень тяжелая.



Также в Луганской ОВА напомнили, что пользоваться трассой Лисичанск – Бахмут опасно, поэтому используются более безопасные варианты эвакуации и подвоза гуманитарных грузов.

Глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк на днях заявлял, что в городе остается 10% жилого фонда, который не был поврежден обстрелами. Сергей Гайдай сегодня, 29 мая, сказал, что 60% жилищного фонда Северодонецка восстановлению не подлежит.