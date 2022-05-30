Центр Донецка попал под обстрел, есть погибшие и раненые

Школа №22 в Донецке после обстрела. Фото из соцсетей

Сегодня утром Донецк был обстрелян, над центральной частью города поднялись клубы дыма. Об этом сообщают ресурсы группировки «ДНР» и местные жители в соцсетях.



По данным «СЦКК ДНР», в результате обстрела в Донецке 5 человек погибли и 16 получили ранения. Среди погибших есть несовершеннолетние.



В центре Донецка повреждены здания 6-го учебного корпуса Донецкого национального технического университета, гуманитарной гимназии № 5 и многоквартирного дома по улице 50-летия СССР, школы № 22 — по улице Зеленой, а также дома по бульвару Шевченко, 18. Разрушения есть и на юго-востоке города.

По данным украинской стороны, войсками РФ за минувшие сутки были обстреляны 46 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Четверо мирных жителей погибли в Донецкой области, по меньшей мере двое ранены.