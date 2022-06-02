Россияне повредили полсотни домов за сутки в Луганской области

Пятьдесят два дома повреждены за минувшие сутки в Луганской области в результате штурма российских войск. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова», - отметил он.



Гайдай подчеркнул, что Луганская область каждый день теряет 50-60 домов. Жилье выгорает улицами в селах и селениях, которые штурмуют россияне.



По информации главы ОВА, за 1 июня в Горском повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – 9, в Северодонецке – 6, Новодружеске – 4, Николаевке – 2.



Россияне продолжают штурмовать Северодонецк. Их войска при поддержке минометов проводили безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.



ВСУ за минувшие сутки отбили 13 атак, уничтожили 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 российских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 БПлА типа «Орлан-10».