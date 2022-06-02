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Дело Медведчука о госизмене направили в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы

02 июня 2022, 17:38

Дело Медведчука о госизмене направили в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы

Завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Его подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 111 (государственная измена) и статьей 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины

В ГБР напомнили, что Медведчука и еще одного народного депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака обвиняют в том, что они совместно с российскими чиновниками и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированного Крыма.

Обвинительный акт направлен в суд.

Слидствие также указывает на то, что Медведчук помогал руководству РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Нардеп, по данным следствия, осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведении мероприятий боевой подготовки, а также оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации.

Обвиняемому Медведчуку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В апреле СБУ задержала Медведчука после его бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Медведчук на допросе СБУ подтвердил, что вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» он занимался по просьбе тогдашнего президента Петра Порошенко, а поставки угля из так называемых «ЛНР» и «ДНР» также согласовывало руководство страны.

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