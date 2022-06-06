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В Донецке снова обстреляны жилые районы города

06 июня 2022, 14:17

В Донецке снова обстреляны жилые районы города

Последствия обстрела Донецка 6 июня. Фото из соцсетей Последствия обстрела Донецка 6 июня. Фото из соцсетей

Калининский и Ленинский районы Донецка подверглись обстрелам сегодня днем. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Донецк», публикуя фотографии и видео очевидцев.

Как сообщил глава подконтрольной «ДНР» «администрации» Донецка Алексей Кулемзин, а результате обстрела Калининского района на территории заправочной станции в районе Мотеля обнаружен неразорвавшийся снаряд, «на месте работают спецслужбы».

Также прилет снаряда зафиксирован на улице Капитана Ратникова.

В Ленинском районе по улице Куйбышева, 71 в результате попадания снарядов в автогаражи, произошло масштабное возгорание, сообщил Кулемзин.

 

Предыдущий масштабный обстрел Донецка произошел вечером 4 июня. Центр города был обстрелян реактивными системами залпового огня. Российские силы и украинская сторона обвинили в обстреле друг друга.

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