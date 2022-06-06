В Донецке снова обстреляны жилые районы города

Калининский и Ленинский районы Донецка подверглись обстрелам сегодня днем. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Донецк», публикуя фотографии и видео очевидцев.
Как сообщил глава подконтрольной «ДНР» «администрации» Донецка Алексей Кулемзин, а результате обстрела Калининского района на территории заправочной станции в районе Мотеля обнаружен неразорвавшийся снаряд, «на месте работают спецслужбы».
Также прилет снаряда зафиксирован на улице Капитана Ратникова.
В Ленинском районе по улице Куйбышева, 71 в результате попадания снарядов в автогаражи, произошло масштабное возгорание, сообщил Кулемзин.
Предыдущий масштабный обстрел Донецка произошел вечером 4 июня. Центр города был обстрелян реактивными системами залпового огня. Российские силы и украинская сторона обвинили в обстреле друг друга.