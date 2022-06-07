«Надо подождать». У Зеленского призывают «не пугаться» новостей о потере территорий

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал украинцев не пугаться новостей о временной потере контроля над украинскими населенными пунктами.



«Пусть вас не пугают новости, что мы что-то отдали. Это война, идут тактические маневры. Что-то отдаем, что-то забираем. Россиян больше, у них больше техники, безусловно война идет очень интенсивно. Но нужно сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем назад, давалось россиянам большой кровью», — сказал Подоляк в видеообращении в инстаграме.



По его словам, важно вымотать армию РФ и сделать так, чтобы у оккупантов закончились ресурсы на ведение войны против Украины.



Подоляк уверяет, что «все, что сегодня отдаем и забираем обратно, все будет полностью украинским».



«Надо подождать. Работают специалисты. Ждем оружия, ждем санкций, которые должны добить РФ. После этого все обязательно вернем. Это Украина. Мы уже не можем закончить, как заканчивали в 2015 году. Закончим иначе, закончим по-украински», — подчеркнул он.

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Сегодня, 7 июня, напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска потеряли около 31 360 солдат и офицеров с начала полномасштабного вторжения в Украину, а около 110 оккупантов ликвидированы за минувшие сутки.