Россия готовит «референдум» в Запорожской области

В оккупированной части Запорожской области Россия начала подготовку к «референдуму» о вхождении в свой состав.



Об этом заявил назначенный РФ представитель «администрации» Владимир Рогов.



Он отметил, что «референдум» пройдет в этом году, а подготовка к нему займет несколько месяцев. По словам Рогова, формулировка вопросов «бюллетеня» будет представлена в ближайшее время.

7 июня в захваченной части Запорожской области побывал первый зампред президента РФ Сергей Кириенко, там же он заявил, что захваченные регионы юга Украины планируется «присоединить» к России.



Сразу же после этого глава подконтрольной россиянам «военно-гражданской администрации» Мелитополя Галина Данильченко сделала заявление о подготовке города к так называемому «референдуму».



Также подготовку к «референдуму» анонсировали в оккупационной администрации Херсонской области.