Пушилин уволил «правительство ДНР» в разгар войны на Донбассе

Глава группировки «ДНР» подписал «указ» об увольнении главы «правительства ДНР», в отставку отправлен также весь состав «правительства». «Документ» опубликован сегодня на сайте «главы» «ДНР».



«Правительству» поручено исполнять свои обязанности до назначения нового состава.



Сам «экс-премьер» «ДНР» Александр Ананченко заявил, что «готов выполнять задачи по развитию госсектора экономики».



«Все очень просто: задача поставлена сконцентрировать усилия на развитии госсектора экономики, она будет выполняться. Да, можно сказать так, несколько формулировка иная, но мы говорим о госсекторе экономики», — сказал Ананченко в комментарии сепаратистскому ресурсу «ДАН».



При этом он не ответил предметно, какую новую должность может теперь занять.



«Сейчас очень подвижная ситуация, идет реформирование, синхронизация с РФ, поэтому она трансформируется в какие-то более четкие формы спустя некоторое время», — заявил Ананченко.



Смена «правительства ДНР» происходит в разгар боевых действий на Донбассе, когда активизировались обстрелы, в том числе городов на подконтрольной «ДНР» территории.

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