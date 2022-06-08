Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Пушилин уволил «правительство ДНР» в разгар войны на Донбассе

08 июня 2022, 19:58

Пушилин уволил «правительство ДНР» в разгар войны на Донбассе

Глава группировки «ДНР» подписал «указ» об увольнении главы «правительства ДНР», в отставку отправлен также весь состав «правительства». «Документ» опубликован сегодня на сайте «главы» «ДНР».

«Правительству» поручено исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

Сам «экс-премьер» «ДНР» Александр Ананченко заявил, что «готов выполнять задачи по развитию госсектора экономики».

«Все очень просто: задача поставлена сконцентрировать усилия на развитии госсектора экономики, она будет выполняться. Да, можно сказать так, несколько формулировка иная, но мы говорим о госсекторе экономики», — сказал Ананченко в комментарии сепаратистскому ресурсу «ДАН».

При этом он не ответил предметно, какую новую должность может теперь занять.

«Сейчас очень подвижная ситуация, идет реформирование, синхронизация с РФ, поэтому она трансформируется в какие-то более четкие формы спустя некоторое время», — заявил Ананченко.

Смена «правительства ДНР» происходит в разгар боевых действий на Донбассе, когда активизировались обстрелы, в том числе городов на подконтрольной «ДНР» территории.

Читайте также:

Центр Донецка попал под обстрел 

Еще по теме

Прочее
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:58
Пушилин уволил «правительство ДНР» в разгар войны на Донбассе
18:15
«ДНР» назначит нового «премьера»
15:15
Центр Донецка попал под обстрел
14:08
ГБР расследует сотрудничество мэра Святогорска с оккупантами
12:56
Оккупанты открыли сухопутный маршрут в Крым только для военных
10:13
Россия готовит «референдум» в Запорожской области
23:48
Ситуация в Святогорске, обстрелы Донецка. Дайджест НД за день ►
23:18
Глава «ВГА» оккупированного Мелитополя заявила о подготовке «референдума» о присоединении к России
22:30
«ДНР» похоронила мобилизованного сотрудника «министерства информации», погибшего в боях против ВСУ
20:47
«ЛНР»: В результате обстрела погиб житель Первомайска
17:53
«Мэр» Мариуполя запретил купаться в море в акватории города
15:58
Свидетели сообщают о криках: В Херсонской области держат в заложниках и пытают около 600 человек
15:48
«ДНР» анонсировала скорое прекращение обстрелов Донецка
15:08
В Мариуполя заявили о старте выплат «пенсий» оставшимся в городе жителям
14:28
«Надо подождать». У Зеленского призывают «не пугаться» новостей о потере территорий
все новости
19:58
Пушилин уволил «правительство ДНР» в разгар войны на Донбассе
19:29
ВСУ отбивают попытки оккупантов наступать в направлении Славянска — сводка Генштаба
18:57
Суд запретил деятельность партии «Оппозиционный блок» в Украине
18:15
«ДНР» назначит нового «премьера»
17:49
Энергетики вернули электричество в дома 11 тысяч семей на Донетчине
17:28
Из Луганщины эвакуировали 40 человек, в Северодонецке остается около 15 тысяч жителей
17:14
РФ бросает новые подразделения в бой для захвата Северодонецка
17:00
Работа кондитерской фабрики «Конти» в Константиновке остановлена. Персонал эвакуируют
16:18
Украина и РФ провели обмен телами погибших военных по формуле «50 на 50»
16:08
Жителя Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы за передачу информации оккупантам
15:15
Центр Донецка попал под обстрел
14:33
Возле посольства США в Москве появится площадь «ДНР»
14:08
ГБР расследует сотрудничество мэра Святогорска с оккупантами
13:56
Эканомика Украины сократится в этом году почти на половину — Всемирный банк
12:56
Оккупанты открыли сухопутный маршрут в Крым только для военных
все новости
ВИДЕО
Центр Донецка попал под обстрел
08 июня, 15:15
Ситуация в Святогорске, обстрелы Донецка. Дайджест НД за день ►
07 июня, 23:48
Бои в Северодонецке. Зеленский приехал на Донбасс. Дайджест НД за день ►
07 июня, 00:14

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция