Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Новым «премьером» «ДНР» назначен россиянин

Обновлено
08 июня 2022, 21:28

Новым «премьером» «ДНР» назначен россиянин

Виталий Хоценко. Фото: «ДАН» Виталий Хоценко. Фото: «ДАН»

Новым главой «правительства» «ДНР» назначен россиянин Виталий Хоценко. Соответствующий «указ» подписал сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин. 

Виталий Хоценко с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

До этого работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Издание «Агентство» отмечает, что кроме работы в правительстве, Хоценко также участвовал в конкурсе «Лидеры России» и «школе губернаторов» — проектах, которые ассоциируются с первым заместителем главы администрации президента России и новым куратором «Л-ДНР» Сергеем Кириенко.

Ранее глава группировки «ДНР» подписал «указ» об увольнении главы «правительства ДНР» Александра Ананченко, в отставку был отправлен также весь состав «правительства».

Читайте также:

«ДНР» назначит нового «премьера» 

Еще по теме

Прочее
ДНР
Места
Россия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:32
«Замминистра молодежи, спорта и туризма ДНР» назначен функционер «Единой России» из Омска
22:20
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
21:28
Новым «премьером» «ДНР» назначен россиянин
19:58
Пушилин уволил «правительство ДНР» в разгар войны на Донбассе
18:15
«ДНР» назначит нового «премьера»
15:15
Центр Донецка попал под обстрел
14:08
ГБР расследует сотрудничество мэра Святогорска с оккупантами
12:56
Оккупанты открыли сухопутный маршрут в Крым только для военных
10:13
Россия готовит «референдум» в Запорожской области
23:48
Ситуация в Святогорске, обстрелы Донецка. Дайджест НД за день ►
23:18
Глава «ВГА» оккупированного Мелитополя заявила о подготовке «референдума» о присоединении к России
22:30
«ДНР» похоронила мобилизованного сотрудника «министерства информации», погибшего в боях против ВСУ
20:47
«ЛНР»: В результате обстрела погиб житель Первомайска
17:53
«Мэр» Мариуполя запретил купаться в море в акватории города
15:58
Свидетели сообщают о криках: В Херсонской области держат в заложниках и пытают около 600 человек
все новости
23:05
Очень жестокая битва: Зеленский — о ситуации в Северодонецке
22:32
«Замминистра молодежи, спорта и туризма ДНР» назначен функционер «Единой России» из Омска
22:20
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
22:15
«Донбасский проект»: СМИ узнало детали кремлевского плана по Украине
22:06
Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
21:41
Десятки тел погибших обнаружены под домами в Мариуполе — Андрющенко
21:28
Новым «премьером» «ДНР» назначен россиянин
20:42
«Министру юстиции ДНР» сообщено о подозрении в коллаборационизме с оккупантами
19:58
Пушилин уволил «правительство ДНР» в разгар войны на Донбассе
19:29
ВСУ отбивают попытки оккупантов наступать в направлении Славянска — сводка Генштаба
18:57
Суд запретил деятельность партии «Оппозиционный блок» в Украине
18:15
«ДНР» назначит нового «премьера»
17:49
Энергетики вернули электричество в дома 11 тысяч семей на Донетчине
17:28
Из Луганщины эвакуировали 40 человек, в Северодонецке остается около 15 тысяч жителей
17:14
РФ бросает новые подразделения в бой для захвата Северодонецка
все новости
ВИДЕО
Центр Донецка попал под обстрел
08 июня, 15:15
Ситуация в Святогорске, обстрелы Донецка. Дайджест НД за день ►
07 июня, 23:48
Бои в Северодонецке. Зеленский приехал на Донбасс. Дайджест НД за день ►
07 июня, 00:14

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция