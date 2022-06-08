Новым «премьером» «ДНР» назначен россиянин

Виталий Хоценко. Фото: «ДАН»

Новым главой «правительства» «ДНР» назначен россиянин Виталий Хоценко. Соответствующий «указ» подписал сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин.



Виталий Хоценко с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.



До этого работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.



Издание «Агентство» отмечает, что кроме работы в правительстве, Хоценко также участвовал в конкурсе «Лидеры России» и «школе губернаторов» — проектах, которые ассоциируются с первым заместителем главы администрации президента России и новым куратором «Л-ДНР» Сергеем Кириенко.

Ранее глава группировки «ДНР» подписал «указ» об увольнении главы «правительства ДНР» Александра Ананченко, в отставку был отправлен также весь состав «правительства».