Германия предоставит до 26 миллионов евро для поддержки украинской энергосистемы

Федеральное министерство экономики и защиты климата предоставит НЭК «Укрэнерго» до 3,5 млн евро на приобретение техники для ремонта энергосистемы, а Министерство развития Германии предоставит до 22,5 млн евро кредитов. Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен после встречи с министром энергетики Германом Галущенко.



«Мы также поддерживаем полную интеграцию Украины в ENTSO-E», - подчеркнула посол в сообщении в своем Twitter.



Как сообщило Минэнергетики Украины, Германия готова предоставить Украине помощь для закупки статических синхронных компенсаторов (СТАТКОМов), способных расширить возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу.



По информации ведомства, стороны также обсудили текущее состояние энергетики Украины, ситуацию на рынке газа, планы накопления топлива для прохождения отопительного периода и необходимость освобождения оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС для обеспечения ядерной безопасности региона.



С 16 марта 2022 года украинская энергосистема работает синхронно с европейской континентальной сетью ENTSO-E.



В настоящее время экспорт через выкуп мощности межгосударственных сечений осуществляется в Молдову и Польшу в целом до 816 МВт.