Французские журналисты показали место массового захоронения мариупольцев

Тысячи безымянных могил под Мариуполем. Скриншот видео

На окраине Мариуполя обнаружено кладбище с тысячами свежих могил. Об этом сообщила французская журналистка Александра Дальсбек в Twitter.



«Мы посетили одно из кладбищ в Мариуполе. Мы видели там тысячи недавних могил, выстроенных рядами. На этой стороне кладбища число могил превышало 3000», — отметила журналистка.

Nous nous sommes rendus la semaine dernière dans l'un des cimetières de #Marioupol. Nous y avons vu des milliers de tombes récentes, surmontées d'un numéro. De ce côté du cimetière les numéros allaient au-delà de 3000 @infofrance2 @franceinfo @FranceTVMoscou @lacroixluc #Mariupol pic.twitter.com/KBORDwMsJD — Alexandra Dalsbaek (@alexdalsbaek) June 9, 2022

На многих могилах нет имен, только цифры.



«Иногда мы можем прочитать имя и фамилию, как у Жанны Дозорец, номер 1423, 1957 года рождения и умершей в Мариуполе 14 апреля 2022 года. На большинстве могил есть только номер, написанный фломастером, который уже стирается. Кто такие 768? 739? 442? 834? Как погибли эти жители Мариуполя? Будут ли они идентифицированы? Где их родственники? Они выжили?..» — пишет французская журналистка.



Кладбище в Мариуполе. Фото: Тwitter Alexandra Dalsbaek

Она рассказала, что 16 марта жительница Мариуполя Валерия с семьей готовилась бежать из города, но на их дом упала мина и на глазах у нее и их 9-летней дочери погиб ее 32-летний муж. Отец Валерии с помощью соседей перевез тело своего зятя под огнем в одну из этих братских могил.



«Молодая женщина, укрывшаяся в Ростове, вернулась в Мариуполь, чтобы убедить "новые власти" эксгумировать и достойно похоронить тело ее мужа, но ей сказали, что она должна сначала найти родственников всех людей, погребенных в этой братской могиле, чтобы каждое из тел было опознано, а затем захоронено отдельно. Но как найти близких, которые могут быть мертвы или ушли? Муж Валерии находится под 8 уровнями тел», — пишет Александра Дальсбек.



Она также рассказала, что другая жительница Мариуполя проходит мимо кладбища каждый день в надежде найти людей, ответственных за эксгумацию похороненных здесь. В одной из этих братских могил находится тело ее 16-летнего внука, она тоже хотела бы, чтобы его достойно похоронили.



Фото: Тwitter Alexandra Dalsbaek

9 июня советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты сносят разбитые снарядами дома в городе, отказываясь искать тела погибших под завалами.