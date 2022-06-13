Разрушены все мосты, которые ведут в Северодонецк

Все мосты, которые ведут в Северодонецк, разрушены российскими силами. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире «Радио Свобода».



Он отметил, что теперь подвоз гуманитарных грузов в город и эвакуации мирных жителей невозможны.



При этом Гайдай отметил, что у военных остается возможность отправлять раненых в госпиталь. При этом сложнее стало поставлять оружие и резервы.



По его словам, российские силы контролируют 70-80% города. Украинские военные продолжают удерживать позиции в промзоне «Азота».



Также глава ОВА подчеркнул, что российские войска продолжают сильно обстреливать Лисичанск. «Эвакуация из этого города есть, гумгрузы завозятся ежедневно», — добавил он.

В Северодонецк вели три моста. Ранее Гайдай сообщал, что два из них были разрушены.



Украина ведет переговоры об эвакуации из Северодонецка людей, которая находятся на «Азоте». В помещениях предприятия находится 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети.