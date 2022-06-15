Макрон заявил, что Зеленскому придется вести переговоры с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «в какой-то момент» президенту Украины и другим представителям этой страны придется вести переговоры с Россией о мире. Об этом он заявил об этом, выступая перед французскими военнослужащими в Румынии, передает «Радио Свобода».



«Мы, европейцы, тоже будем за столом переговоров», - сказал Макрон, отметив, что страны ЕС помогают Украине в отражении агрессии.



Кроме этого, французский президент фактически повторил свою мысль, сказав, что Россия - тоже часть европейского континента.



Макрон в ходе своего визита посетит также Молдову. Ряд СМИ ранее сообщал, что 16 июня он - вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги - должен прибыть в Киев. Макрон это не подтверждал и не опровергал, официально о визите по-прежнему не объявлено.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему уступить часть суверенитета Украины для того, чтобы сохранить лицо президента России Владимира Путина.