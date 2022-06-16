«Даже не обсуждается»: «Приговоренных» к смертной казни в Донецке британцев не будут обменивать

Переговоры по обмену «осужденных» группировкой «ДНР» в Донецке британцев не ведутся. Их не планируют помиловать или обменять. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, передает российский «Интерфакс».



«Пока это даже не обсуждается», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос, возможен ли обмен.



А на вопрос о том, помилуют ли «власти» так называемой «ДНР» британцев, Пушилин заявил, что не видит для этого «никаких оснований».



Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев LIVE», относительно «осужденных» «ДНР» иностранцев обращений американских и британских официальных лиц не было.



«У меня нет такой информации, я проверяю каждый день, проверю еще раз сегодня», — уверяет Захарова.

9 июня «суд» пророссийской группировки «ДНР» «приговорил» к смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также «серьезную обеспокоенность» выразил госсекретарь США Этони Блинкен.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук высказала мнение о том, что «осужденные» будут обменяны.