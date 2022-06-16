Тридцать прилетов из РСЗО: Оккупанты обстреляли громаду на Сумщине

Сегодня днем артиллерия оккупантов накрыла Глуховскую громаду в Сумской области. Об этом сообщил глава военной администрации области Дмитрий Живицкий.



«30 прилетов из реактивных систем залпового огня. Обстреляли поля и огороды. Сильно пострадала местная ферма: имущество и животные», — написал Живицкий в телеграм.



Ранее сообщалось, что сегодня ночью по территории Садовской громады Сумского района оккупанты нанесли ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть человек были ранены. Взрыв слышали в половине Сумского района и в самом областном центре. Еще один ракетный авиаудар россияне нанесли около пяти утра по Краснопольской громаде.