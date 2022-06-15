Оккупанты снова обстреляли Сумскую область, есть жертвы

Российские силы несколько раз за день обстреливали территорию Сумской области. Применяли минометы, артиллерию и боевую авиацию. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что сегодня днем россияне дважды обстреляли Новослободскую громаду, били из минометов и артиллерии.



«На одной из грунтовых дорог, на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один — ранен. В настоящее время находится в больнице», — рассказал Живицкий.



Также он сообщил, что после 14 часов были зафиксированы единичные выстрелы по Эсманьской и Белопольской громадам, а вечером авиация оккупантов ударила по Глухову.



«Немного после 20:00, два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры», — описал ситуацию глава области.

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