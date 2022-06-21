Закончить войну: У Зеленского объяснили, когда может быть мирный договор с Россией

Переговоры о мирном договоре с Россией могут возобновиться, когда агрессор потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию NewsMaker.



Он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина начнет говорить с Россией, только когда та будет готова закончить войну.



«Если будет немедленное прекращение огня, значит, часть территории останется оккупированной. Там наши люди, которые категорически не приемлют Российскую Федерацию. Это будет обычная оккупация с максимальными разрушениями, убийствами. Более того, немедленный мирный договор, о котором сегодня кто-то говорит, приведет к эскалации войны через определенное время. Это будет отложенная война. Российская Федерация обязательно пойдет дальше и постепенно захватит дополнительные части территории Украины», — сказал Подоляк.



Он подчеркнул, что в сегодняшних условиях «мирный договор бесперспективен и невозможен».



«Мирный договор возможен только в случае, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, и когда Россия потерпит неизбежное поражение. Украина пойдет на переговоры только с усиленной позиции. Переговорный процесс — это вопрос столкновения позиций. Если ты находишься в заведомо слабой позиции, то в переговорный процесс ты зайдешь с той же позиции и получишь лишь ультимативные требования», — отметил Подоляк.



По его словам, усиление позиции Украины возможно, если на восточном фронте будет получен «сопоставимый объем оружия», и украинские силы смогут нанести тактическое поражение России.



«Тогда переговорный процесс будет выглядеть иначе: он будет не ультимативным, хоть и конфликтным, но с позиции украинского доминирования. Есть четкое понимание европейскими партнерами проукраинский позиции, они ее несомненно занимают. Тем не менее они еще не до конца понимают, как должна закончиться война, с точки зрения последующих стратегических рисков для Европы», — сказал советник главы Офиса президента.



Он добавил, что Европа не до конца отказалась «от довоенного ощущения мира», чего уже не будет, учитывая, что Россия, используя большой объем ресурсов на восточном фронте, изменила тактику войны.



«Эта война идет уже на большом объеме техники, нам эти объемы тоже нужны. Европейские партнеры должны понять, почему тактика изменилась, и почему нам следует подстраиваться под нее, чтобы вернуть наши территории», — резюмировал Подоляк.