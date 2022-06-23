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Полиция зафиксировала обстрел 21 населенного пункта на Луганщине

23 июня 2022, 13:09

Полиция зафиксировала обстрел 21 населенного пункта на Луганщине

В Луганской области за прошедшие сутки полицейские зафиксировали 21 обстрел населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«За прошедшие сутки российские захватчики наносили удары по всем населенным пунктам свободной Луганщины. Враг применяет ракеты и артиллерию против мирных жителей области. В результате обстрелов ранены граждане», - говорится в сообщении.

За сутки задокументировано 29 фактов повреждений и разрушения в результате обстрелов домов, трех заводов, общеобразовательной школы.

Полицейские получили 10 обращений по поводу пропажи без вести или потери связи с родными, семь сообщения по факту незаконного завладения транспортными средствами, четыре - о фактах мародерства на временно неподконтрольной украинским властям территории области и два факта коллаборационной деятельности граждан, которые заняли должности в незаконно созданных структурах.

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