Полиция зафиксировала обстрел 21 населенного пункта на Луганщине

В Луганской области за прошедшие сутки полицейские зафиксировали 21 обстрел населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.



«За прошедшие сутки российские захватчики наносили удары по всем населенным пунктам свободной Луганщины. Враг применяет ракеты и артиллерию против мирных жителей области. В результате обстрелов ранены граждане», - говорится в сообщении.



За сутки задокументировано 29 фактов повреждений и разрушения в результате обстрелов домов, трех заводов, общеобразовательной школы.



Полицейские получили 10 обращений по поводу пропажи без вести или потери связи с родными, семь сообщения по факту незаконного завладения транспортными средствами, четыре - о фактах мародерства на временно неподконтрольной украинским властям территории области и два факта коллаборационной деятельности граждан, которые заняли должности в незаконно созданных структурах.