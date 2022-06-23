«ЛНР» заявила о блокаде Горского и Золотого, идут бои

Районы Золотого-3 и Золотого-4 в Луганской области захвачены российскими силами утром. Бои в Золотом-1, Золотом-2 и Горском продолжаются. Об этом заявил представитель «народной милиции» группировки «ЛНР» Андрей Марочко, передает российское агентство «РИА Новости».



«Золотое-3 и Золотое-4 — там уже находятся наши подразделения. Если мы говорим о Золотом-2 и Золотом-1, там сейчас на данный момент идет плановая боевая работа. Населенный пункт Горское — также работают в этом районе наши подразделения», — уверяет Марочко.



По его словам, говорить о захвате и полном контроле «преждевременно».



Также в группировке утверждают, что Золотое и Горское «взяты в блокаду».



Украинская сторона информацию о ситуации в этом районе не публикует.

Генштаб ВСУ сегодня утром проинформировал, что российские захватчики пытаются установить контроль над Северодонецком, наступают в районе Лисичанска и заняли два населенных пункта в Луганской области. Также о захвате двух населенных пунктов в Луганской области сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай.



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