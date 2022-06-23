Российская армия захватила два населенных пункта в Луганской области

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

В Луганской области российская армия захватила еще два населенных пункта, в Лисичанске один мирный житель убит и трое ранены. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Со вчерашнего Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, завода стеклопластика, а также завода химического не стандартизированного оборудования», — рассказал Гайдай.



По информации главы области, повреждено здание II проходной химзавода «Азот». Несколько раз в течение 22 июня обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города.



Гайдай подчеркнул, что за день три человека были ранены, их госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда.



«Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстреле. Посчитаны новые разрушения в Новоивановке — восемь домов, Горском — восемь), Золотом — девять. Кроме того, за вчера российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетные удары — по Горскому», — сообщил руководитель ОВА.