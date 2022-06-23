Войска РФ пытаются оцепить Лисичанск — Генштаб ВСУ

Российские захватчики пытаются установить контроль над Северодонецком, наступают в районе Лисичанска и заняли два населенных пункта в Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



«На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск. Противник вел воздушную разведку в районах Байрака и Рубежного», — отметили в Генштабе.



По информации военных, на Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне украинских войск.



«Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск… Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении», — проинформировали в Генштабе.



Там добавили, что на Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Северодонецком, ведет наступление с целью оцепления украинских войск в районе Лисичанска и блокирования основных логистических путей.



На Северодонецком направлении противник захватил Лоскутовку и Рай-Александровку. Ведет штурм Сиротино. Осуществляет подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.



На Бахмутском направлении оккупанты наступают в направлениях Золотого и Волчеяровки. Пытаются завладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут — Лисичанск.



Ранее о захвате двух населенных пунктов в Луганской области сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай.