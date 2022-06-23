Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россияне планируют провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября

23 июня 2022, 19:58

Россияне планируют провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября

Российские оккупанты планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Россияне даже назначили дату 11 сентября. Именно в этот день россияне должны провести т.н. "единственный день голосования", где кроме фейкового референдума будут проходить фейковые выборы в России. Приблизительно в эти дни на оккупированных территориях также должен начать работу Промсвязьбанк», — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отмечают, что россияне на оккупированных территориях сталкиваются с сопротивлением местных людей.

«В оккупационных администрациях работников нет. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц и потом их меняют новые», — сказано в сообщении.

Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях. 

Читайте также:

Россия готовит «референдум» в Запорожской области 

Еще по теме

Места
Запорожская область Херсонская область
Прочее
Референдум Оккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:25
«ЛНР» заявила о захвате 4 сел на Луганщине, а в Донецке горел ДМЗ. Дайджест НД за день ►
19:58
Россияне планируют провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
17:04
В Донецке под обстрел попал храм, есть погибший и раненые
13:54
Оккупанты контролируют больше половины Донецкой области — Кириленко
12:06
«ДНР»: В поселке под Горловкой при обстреле погибла женщина
11:49
«Осужденный» в Донецке британец позвонил родным и сказал, что его скоро казнят
10:58
В оккупированной Херсонской области заработали три российских мобильных оператора
10:53
В Мариуполе оккупанты создают «Юнармию»
10:35
«ЛНР» заявила о гибели 61 мирного жителя за четыре месяца
09:30
«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибли два человека, еще четверо ранены
09:25
Жители Донецка сообщают о масштабном пожаре на ДМЗ
19:48
«ДНР»: Телецентр в Донецке поврежден обстрелами, вещание приостановлено
18:34
В России заявили, что завод «Азовсталь» должен работать. Пушилин хотел его снести
17:15
Бойченко: Оккупанты предлагают мариупольцам компенсации за обвинения против ВСУ
16:52
«ЛНР» назвала причину сбоев мобильной связи
все новости
23:25
«ЛНР» заявила о захвате 4 сел на Луганщине, а в Донецке горел ДМЗ. Дайджест НД за день ►
23:17
ПАСЕ признала ответственность РФ за крушение рейса МН17 над Донбассом
22:53
В Госдуме РФ призвали нанести удар по посольству США в Киеве
22:16
Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский — о кандидатстве Украины на членство в ЕС
21:59
В результате обстрелов оккупантов на Донетчине погибли еще шесть мирных жителей
21:38
Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС
20:47
Джонсон заявил, что Великобритания может помочь разминировать украинские порты
20:28
На оккупированной части Луганщины россияне начали «фильтрацию», — глава ОВА
19:58
Россияне планируют провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
19:14
ВСУ отбили наступление оккупантов на нескольких направлениях на Донбассе
18:10
Из Лисичанска эвакуировали еще 22 человека
17:53
Оккупанты обстреляли село на Сумщине фосфорными снарядами
17:33
Начальнику отделения «госбанка ЛНР» сообщено о подозрении в коллаборационизме
17:28
В Украине запретили деятельность партии Витренко
17:04
В Донецке под обстрел попал храм, есть погибший и раненые
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» заявила о захвате 4 сел на Луганщине, а в Донецке горел ДМЗ. Дайджест НД за день ►
23 июня, 23:25
Обстрелы Славянска и Донецка. Северодонецк захвачен на 85%. Дайджест НД за день ►
22 июня, 23:00
В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►
21 июня, 23:44

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция