Россияне планируют провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября

Российские оккупанты планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Россияне даже назначили дату 11 сентября. Именно в этот день россияне должны провести т.н. "единственный день голосования", где кроме фейкового референдума будут проходить фейковые выборы в России. Приблизительно в эти дни на оккупированных территориях также должен начать работу Промсвязьбанк», — говорится в сообщении.



В Центре национального сопротивления отмечают, что россияне на оккупированных территориях сталкиваются с сопротивлением местных людей.



«В оккупационных администрациях работников нет. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц и потом их меняют новые», — сказано в сообщении.

Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.