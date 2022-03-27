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Ни одна страна не признает «референдум» на оккупированных территория Украины — МИД

27 марта 2022, 16:29

Ни одна страна не признает «референдум» на оккупированных территория Украины — МИД

Ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины недействительны. Ни одна страна в мире никогда не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины. Вместо этого Россия столкнется с еще более сильным международным ответом, что еще больше усугубит ее изоляцию», — написал Николенко в Твиттер.

Ранее глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник уже анонсировал проведение «референдума» о вхождении в состав РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы

Путин заявил, что РФ признала «независимость» группировок «ДНР» и «ЛНР» в пределах тех, территорий, которые определены в  «конституциях» формирований, то есть в пределах всей Донецкой и Луганской областей.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, повлекшее тысячи смертей среди гражданского населения.

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