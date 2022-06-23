В Госдуме РФ призвали нанести удар по посольству США в Киеве

Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Украину вызвали резкую реакцию в комитете Госдумы по обороне. Замглавы комитета Юрий Швыткин призвал ударить по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине, передает «Лента.ру».



«Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США», — заявил Швыткин.



По его словам, «рано или поздно» американское посольство в Киеве станет целью для вооруженных сил России и «народной милиции ДНР и ЛНР».



«Моя позиция — нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары», — заявил депутат.



Он отметил, что дальность РСЗО HIMARS достигает 195 километров, и это позволяет ударить по территории России.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что реактивные системы залпового огня HIMARS, переданные США, уже доставлены в Украину.