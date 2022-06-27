Обстрел Славянска: Известно о погибшем и раненом

Один погибший и по меньшей мере один раненый в результате российского обстрела Славянска сегодня утром. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации.



Также было опубликовано видео, на котором показаны последствия обстрела.



Кириленко отметил, что по предварительной информации, россияне применили при обстреле Славянска кассетные боеприпасы, повредив ими по меньшей мере четыре жилых дома и один инфраструктурный объект.



Кириленко напомнил, что еще один обстрел Славянска произошел ночью, обошлось без пострадавших, но есть поврежденное имущество.

В Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки полицией региона задокументировано 20 ударов войск РФ по региону, среди пострадавших — ребенок, есть погибшие и раненые.