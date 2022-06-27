В Донецкой области за прошедшие сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

За прошедшие сутки полицией Донецкой области задокументировано 20 ударов войск РФ по региону, среди пострадавших — ребенок, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Обстреляно оккупантами 12 населенных пунктов — города Авдеевка, Славянск, Торецк, Бахмут, Константиновка, Марьинка, поселок Райгородок, села Новолуганское, Малиновка, Екатериновка, Маяки, Карповка.



В Малиновке в результате обстрела кассетными снарядами ранен мальчик 2012 года рождения, ребенок госпитализирован.





В полиции сообщают, что разрушения от ударов российской армии получили 20 гражданских объектов Донецкой области — 11 жилых домов, школа, коксохимический завод, гаражи.





По данным полиции, оккупанты ударили по региону авиацией, ракетами, артиллерией, РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч».



Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

В утренней сводке Геншатаба ВСУ 27 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли российским войскам значительные потери вблизи Верхнекаменки на Донецком направлении.