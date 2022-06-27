На Донетчине за день ранены 13 человек, двое – погибли

В Донецкой области в понедельник, 27 июня, двое мирных жителей погибли при обстрелах со стороны российских войск, еще 13 ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 27 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Славянске и Селидово. Еще 13 человек сегодня получили ранения», – написал он в Telegram.



Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



Как сообщалось, при обстреле Славянска утром 27 июня погиб один человек. Город подвергся обстрелу дважды за день.



В Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки полицией региона задокументировано 20 ударов войск РФ по региону, среди пострадавших — ребенок, есть погибшие и раненые.