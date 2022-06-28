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Войска РФ обстреляли Славянск, горит помещение местного предприятия

28 июня 2022, 10:56

Войска РФ обстреляли Славянск, горит помещение местного предприятия

Обстрел Славянска утром 28 июня. Фото из соцсетей Обстрел Славянска утром 28 июня. Фото из соцсетей

Утром 28 июня Славянск подвергся обстрелу войск РФ, под удар попало местное предприятие, но также прилеты зафиксированы и в других частях города. Очевидцы публикуют фото и видео последствий попадания снарядов по Славянску.

Корреспондентка телеканала «Дом» Алена Грамова, находясь на месте происшествия, сообщила, что при обстреле славянского предприятия обошлось без пострадавших, а на месте работают полиция и спасатели.

Ранее в КП «Славгорводоканал» сообщили, что Славянск остался без водоснабжения в связи с повреждением электроснабжения объекта коммунального предприятия «Вода Донбасса».

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