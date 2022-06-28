Войска РФ обстреляли Славянск, горит помещение местного предприятия

Утром 28 июня Славянск подвергся обстрелу войск РФ, под удар попало местное предприятие, но также прилеты зафиксированы и в других частях города. Очевидцы публикуют фото и видео последствий попадания снарядов по Славянску.
Корреспондентка телеканала «Дом» Алена Грамова, находясь на месте происшествия, сообщила, что при обстреле славянского предприятия обошлось без пострадавших, а на месте работают полиция и спасатели.
Ранее в КП «Славгорводоканал» сообщили, что Славянск остался без водоснабжения в связи с повреждением электроснабжения объекта коммунального предприятия «Вода Донбасса».