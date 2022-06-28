В Госдуме сообщили, что часть пленных украинских военных содержится в России

Часть пленных украинских военных находится в России, с ними проводятся следственные действия. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает российский «Интерфакс».



По его словам, некоторым пленным предлагают получать гражданство РФ.



Конкретное место содержания не указывается.

Начальник ГУР МО Украины, руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона знает местонахождение почти всех пленных защитников Мариуполя, их освобождение проводится поэтапно и они со временем будут возвращены.