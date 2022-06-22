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Начальник разведки заявил, что пленные защитники Мариуполя будут освобождены поэтапно

22 июня 2022, 20:34

Начальник разведки заявил, что пленные защитники Мариуполя будут освобождены поэтапно

Украинская сторона знает местонахождение почти всех пленных защитников Мариуполя, их освобождение проводится поэтапно и они со временем будут возвращены. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

«О судьбе, скажем так, почти всех их нам очень четко известно. Мы… занимаемся их освобождением из плена и надеюсь, что в ближайшие сроки много кто увидит своих близких уже дома», — сказал Буданов.

По его словам, основная часть военнопленных находится в лагере для военнопленных на территории оккупированного пгт Еленовка Донецкой области.

«Периодически определенных людей оттуда вывозят для проведения следственных действий. Это все, что я могу сейчас вам сообщить… О судьбе всех этих людей нам очень хорошо известно, мы знаем, где они — этот вопрос всегда есть на контроле, и мы это отслеживаем. И не только отслеживаем, а и предпринимаем меры для их реального возвращения. Дождитесь немного и я уверен, что скоро сами все увидите», — сказал начальник ГУР.

Конкретных дат обмена Буданов не назвал, но подчеркнул, что он ведется поэтапно.

«Речь идет о поэтапном обмене этими пленными. Я абсолютно откровенно говорю: это не будет обмен за один раз на данном этапе. Это будет в несколько этапов осуществлено. Небольшие обмены идут постоянно… В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значимое количество наших пленных и об этом сразу будет сообщено в СМИ», — сказал Буданов.

Он отметил, что наибольшие сложности с освобождением командного состава.

Точное количество украинцев в российском плену и россиян в украинском Буданов также не стал озвучивать, поскольку эти данные засекречены.

На вопрос, рассматривается ли в качестве обменного фонда народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, Буданов ответил, что Медведчуку, в отличие от многих военнопленных, предъявлены абсолютно невоенные обвинения, а только уголовные.

«Его дальнейшую судьбу должно сначала решить правосудие, а после этого уже будем думать, что с ним делать дальше», — добавил начальник разведки.

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