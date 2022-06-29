В Николаеве возросло число жертв ракетного удара по жилому дому

В Николаеве в результате ракетного удара россиян сегодня погибли 5 человек. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.



«По состоянию на 17:30 в городе Николаев в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека», — говорится в сообщении.



Отмечается, что во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы два сотрудника ГСЧС.



Спасатели продолжают работу.

Российская армия сегодня нанесла ракетные удары по Николаеву. Утром было известно о троих погибших и пятерых раненых.