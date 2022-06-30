Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Взрыв ТЦ в Кременчуге нужно расследовать как военное преступление — Human Rights Watch

30 июня 2022, 16:53

Взрыв ТЦ в Кременчуге нужно расследовать как военное преступление — Human Rights Watch

Взрыв торгового центра в Кременчуге нужно расследовать как потенциальное военное преступление. Об этом заявляют правозащитники Human Rights Watch.

«Российская ракета, которая 27 июня попала прямо в открытый и оживленный гражданский торговый центр, привела к огромному количеству жертв среди гражданского населения. Инцидент должен быть расследован как потенциальное военное преступление, а если этого не сделают российские власти, то это должны сделать Международный уголовный суд и другие следственные органы», — заявила старший научный сотрудник HRW по Украине Юлия Горбунова.

В правозащитной организации подчеркнули, что вопреки заявлениям РФ о том, что некоторые магазины обстрелянного ТЦ закрылись после 24 февраля, торговый центр оставался открытым и в нем на момент ракетного удара находились люди. К тому же Human Rights Watch опровергло еще одно заявление РФ о том, что в Кременчугский «Амстор» попал снаряд с территории промышленной зоны города.

27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание предприятия «Кредмаш», которое производило запчасти для гражданских автомобилей.

В результате удара по ТЦ погибли по меньшей мере 18 человек, 65 пострадали.

В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар «по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран», торговый центр назвали «неработающим». При этом известно, что ТЦ работал.

29 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в торговый центр «Амстор» в Кременчуге.

Еще по теме

Организации
Human Rights Watch
Места
Кременчуг
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:53
Российские войска захватили три населенных пункта на Луганщине — Генштаб ВСУ
12:33
«Есть дети, женщины, старики»: «ЛНР» заявила, что тысяча человек остаются на «Азоте»
11:47
Войска РФ покинули остров Змеиный
11:06
Российские военные знали, что в Мариупольском театре находятся мирные жители — Amnesty International
10:38
В Энергодаре оккупанты открывают пункт оформления гражданства России
10:08
«ДНР» сообщила о гибели двоих мирных жителей от обстрелов, «ЛНР» — о трех смертях
09:56
Россия начала вывозить украинское зерно из оккупированного Бердянска
00:46
Часть «Азовцев» обменяли. В Северодонецке уничтожена ТЭЦ. Дайджест НД за день ►
16:23
Сирия решила признать «ДНР» и «ЛНР»
15:33
Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ и готовят провокацию на Запорожской АЭС — «Энергоатом»
14:20
«ДНР»: При обстреле Ясиноватой погиб мужчина
12:57
Житель Луганска рассказал об огромных очередях в «банк ЛНР». И назвал причину ажиотажа
12:20
«ЛНР» сообщила о гибели шести сотрудников «Лугакома» в захваченной Попасной
10:32
В Херсонской области оккупанты готовят «референдум» о вхождении в состав РФ
10:19
«ДНР» заявила о ранении пяти мирных жителей
все новости
18:16
На оккупированных территориях ухудшается гуманитарная ситуация — разведка Минобороны Украины
17:42
Очередная группа мобилизованных «ДНР» пожаловалась на плохое обеспечение
17:38
На Донетчине остается 340 тысяч мирных жителей — глава ОВА
17:36
В Харьковской области в ходе обстрела погиб один человек, еще один получили ранения
17:05
США готовят новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов — Байден
16:58
В МИД Украины заявили о разрыве дипотношений с Сирией
16:53
Взрыв ТЦ в Кременчуге нужно расследовать как военное преступление — Human Rights Watch
16:31
Украинские войска отправятся на остров Змеиный — Генштаб ВСУ
16:08
Франция усилит военную помощь Украине – Макрон
15:53
Российские войска захватили три населенных пункта на Луганщине — Генштаб ВСУ
15:44
В девяти населенных пунктах Донецкой области возобновлено электроснабжение
15:20
При отходе с Северодонецка не погиб ни один украинский боец: Как выглядит город
14:45
Более 70% россиян поддерживают войну в Украине — опрос ВЦИОМ
14:01
Почти 16 млн людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи — ООН
13:46
Около 400 тысяч депортированных в Россию украинцев хотели бы вернуться обратно - Верещук
все новости
ВИДЕО
Часть «Азовцев» обменяли. В Северодонецке уничтожена ТЭЦ. Дайджест НД за день ►
30 июня, 00:46
Ракета попала в жилой дом в Николаеве: Последствия показали спасатели
29 июня, 11:55
Теракт в Лисичанске, мобилизованные в Донецке снова обращаются к Путину и Пушилину. Дайджест НД за день ►
28 июня, 23:44

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция