Взрыв ТЦ в Кременчуге нужно расследовать как военное преступление — Human Rights Watch

Взрыв торгового центра в Кременчуге нужно расследовать как потенциальное военное преступление. Об этом заявляют правозащитники Human Rights Watch.



«Российская ракета, которая 27 июня попала прямо в открытый и оживленный гражданский торговый центр, привела к огромному количеству жертв среди гражданского населения. Инцидент должен быть расследован как потенциальное военное преступление, а если этого не сделают российские власти, то это должны сделать Международный уголовный суд и другие следственные органы», — заявила старший научный сотрудник HRW по Украине Юлия Горбунова.



В правозащитной организации подчеркнули, что вопреки заявлениям РФ о том, что некоторые магазины обстрелянного ТЦ закрылись после 24 февраля, торговый центр оставался открытым и в нем на момент ракетного удара находились люди. К тому же Human Rights Watch опровергло еще одно заявление РФ о том, что в Кременчугский «Амстор» попал снаряд с территории промышленной зоны города.

27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание предприятия «Кредмаш», которое производило запчасти для гражданских автомобилей.



В результате удара по ТЦ погибли по меньшей мере 18 человек, 65 пострадали.



В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар «по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран», торговый центр назвали «неработающим». При этом известно, что ТЦ работал.



29 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в торговый центр «Амстор» в Кременчуге.