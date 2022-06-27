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В Кременчуге под ракетный обстрел попал торговый центр с людьми. Начался пожар

27 июня 2022, 17:31

В Кременчуге под ракетный обстрел попал торговый центр с людьми. Начался пожар

Фото: Telegram / Дмитрий Лунин Фото: Telegram / Дмитрий Лунин

В результате ракетного удара по Кременчугу горит один из торговых центров. Официально сообщается о попадании в людное место. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить», — написал Лунин.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется). Пожар, возникший в результате попадания российской ракеты в здание ТРЦ «Амстор» охватил площадь в 10 тысяч 300 м кв.

По словам директора Smart Urban Solutions Романа Емца, вследствие удара торговый центр полностью сгорел, передает «Интерфакс-Украина».

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