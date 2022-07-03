ISW: Если россияне захватят Луганщину, следующими будут Северск, Славянск и Бахмут

Американский Институт исследования войны (ISW) не исключает, что российские войска установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни. После захвата Луганщины, оккупационные войска попробуют взять Северск и только затем начнут захват Славянска и Бахмута Донецкой области.



Отход украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск мгновенного окружения, украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж у трассы E40 из Славянска в Бахмут.



Украинские войска, вероятно, создадут угрозу российским наземным линиям коммуникации, пролегающим от Белгорода к югу Харьковской области, с помощью переданной Западом артиллерии.



Как пишет ISW, украинские контратаки и активность партизан и дальше заставляют российские войска отдавать приоритет оборонным операциям вдоль южной оси.

Российские войска продвинулись в районе Лисичанска Луганской области и закрепляются в городе и селе Верхнекаменка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.